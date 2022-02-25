Крокодила и бегемота заметили на берегу Оби в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой ТНТ

В Новосибирске жители заметили крокодила и бегемота около Бугринского и Октябрьского мостов.

Жители Новосибирска заметили на берегу Оби несколько экзотических животных: в районе Бугринского моста увидели крокодила, а около Октябрьского моста — бегемота. Об этом они рассказали в своих социальных сетях.

Как рассказала сибирячка Екатерина Вайс, животных она обнаружила во время прогулки с сестрой.

«Мы испытали шок и испуг от увиденного. Первая мысль: откуда в реках Сибири взялись крокодилы? Ощущение, что повторился сюжет мультфильма «Мадагаскар», когда по улицам разгуливали сбежавшие из зоопарка животные. Но потом всё же мы поняли, что крокодил неживой — это муляж», — прокомментировала она.

Известно, что копии экзотических зверей появились в нескольких городах страны в преддверии выхода шоу ТНТ «Звёзды в Африке». Рекламную кампанию организовали перед запуском в эфир второго сезона.

В ноябре стало известно о дуэте «Веспуччи Бич» — благодаря своим миниатюрам они прошли в проект ТНТ «Comedy Баттл».

В сентябре 2021 года на Сиб.фм писали о новосибирских танцовщицах Fraules Team, которые участвовали в «Новых Танцах» на ТНТ.