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общество

Крокодила и бегемота заметили на берегу Оби в Новосибирске

Фото Крокодила и бегемота заметили на берегу Оби в Новосибирске
Фото Крокодила и бегемота заметили на берегу Оби в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой ТНТ

В Новосибирске жители заметили крокодила и бегемота около Бугринского и Октябрьского мостов.

Жители Новосибирска заметили на берегу Оби несколько экзотических животных: в районе Бугринского моста увидели крокодила, а около Октябрьского моста — бегемота. Об этом они рассказали в своих социальных сетях.

Фото Крокодила и бегемота заметили на берегу Оби в Новосибирске 2

Как рассказала сибирячка Екатерина Вайс, животных она обнаружила во время прогулки с сестрой.

«Мы испытали шок и испуг от увиденного. Первая мысль: откуда в реках Сибири взялись крокодилы? Ощущение, что повторился сюжет мультфильма «Мадагаскар», когда по улицам разгуливали сбежавшие из зоопарка животные. Но потом всё же мы поняли, что крокодил неживой — это муляж», — прокомментировала она.

Фото Крокодила и бегемота заметили на берегу Оби в Новосибирске 3

Известно, что копии экзотических зверей появились в нескольких городах страны в преддверии выхода шоу ТНТ «Звёзды в Африке». Рекламную кампанию организовали перед запуском в эфир второго сезона.

Фото Крокодила и бегемота заметили на берегу Оби в Новосибирске 4

В ноябре стало известно о дуэте «Веспуччи Бич» — благодаря своим миниатюрам они прошли в проект ТНТ «Comedy Баттл».

В сентябре 2021 года на Сиб.фм писали о новосибирских танцовщицах Fraules Team, которые участвовали в «Новых Танцах» на ТНТ.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
река Обь
экзотические животные
яндекс.дзен

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