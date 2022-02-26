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В Новосибирске прекратили дело о превышении полномочий директора ИЛФ Тайченачева

Фото В Новосибирске прекратили дело о превышении полномочий директора ИЛФ Тайченачева
Фото В Новосибирске прекратили дело о превышении полномочий директора ИЛФ Тайченачева

Фото Сиб.фм

В Новосибирске закрыли одно из уголовных дел в отношении директора ИЛФ СО РАН Алексея Тайченачева.

В Новосибирске правоохранители прекратили уголовное дело в отношении директора Института лазерной физики СО РАН Алексея Тайченачева из-за отсутствия состава преступления. Ранее его обвиняли в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Елену Добрицкую.

«‎Следствие прекратило дело за отсутствием состава преступления в действиях Тайченачева», — прокомментировала адвокат Тайченачева.

Напомним, что в отношении Алексея Тайченачева заводили два уголовных дела. Первое было возбуждено в октябре 2021 года, директора обвиняли в превышении должностных полномочий и силовики даже проводили в институте обыски. По версии следователей, мужчина заключил контракт с коммерческой «дочкой» института на 6,2 млн рублей. За выполненные работы институт перечислил более 4 млн рублей.

Второе дело было возбуждено якобы в связи с надбавкой за секретность. Предполагалось, что Алексей Тайченачев заплатил 80-летнему научному руководителю ИЛФ СО РАН Сергею Багачеву.

На данный момент прекращено только первое уголовное дело, решение по второму ещё не вынесено.

Напомним, что недавно в Новосибирске также началось судебное разбирательство в отношении тревел-блогера, которого обвиняют в убийстве подписчика. Сиб.фм присутствовал на первом судебном заседании и выяснил, почему присяжные пока не могут решить судьбу обвиняемого.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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