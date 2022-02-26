Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика общество

В Новосибирске сеть гипермаркетов METRO отказывается от скидок и акций

Фото В Новосибирске сеть гипермаркетов METRO отказывается от скидок и акций
Фото В Новосибирске сеть гипермаркетов METRO отказывается от скидок и акций

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм (иллюстративное)

В гипермаркетах METRO в Новосибирске отказались от акций и скидок, чтобы не стимулировать повышенный спрос на товары.

В Новосибирске известная сеть гипермаркетов METRO Cash&Carry предупредила покупателей об отказе от скидок на импортные товары. На данный момент в магазинах сети массово меняют ценники.

В пресс-службе компании заявили, что они отказываются от стимулирующих акций и скидок на импортные товары, пока не устранится повышенный спрос. Однако в METRO планируют сдерживать рост цен на группы социальных товаров, сохраняя широкий выбор ассортимента продуктов.

Отметим, что после последних событий в мире в Новосибирске также изменили ценники на продукцию Apple и не только. Журналист Сиб.фм застал момент в одном из магазинов, когда на товарах не было ценников, так как их решили заменить. Как рассказал один из консультантов, один из телевизоров раньше стоит 43 тысячи рублей, а теперь его можно купить за 55 тысяч.

Повышать цены на товары начала и известная сеть DNS. В компании это также объясняют повышенным спросом на товары. Однако ФАС заявил, что проверит обоснованность резкого повышения цен.

Кроме того, в Россию перестал отправлять заказы популярный интернет-магазин iHerb. Ограничения также коснулись Украины, Белоруссии и Молдавии. В компании объяснили, что пока не могут отправить заказы покупателей из-за логистических проблем.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16380
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
14585
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
11927
Спецоперация на Украине: последние новости на утро 26 февраля
11652
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
9232
«Адская пошлятина»: королева тверка из Новосибирска показала откровенный танец к 23 Февраля
8663
ВТБ расширит список отделений, работающих в выходные
7522
Под Новосибирском открылся исправительный центр для осуждённых