В Новосибирске сеть гипермаркетов METRO отказывается от скидок и акций

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм (иллюстративное)

В гипермаркетах METRO в Новосибирске отказались от акций и скидок, чтобы не стимулировать повышенный спрос на товары.

В Новосибирске известная сеть гипермаркетов METRO Cash&Carry предупредила покупателей об отказе от скидок на импортные товары. На данный момент в магазинах сети массово меняют ценники.

В пресс-службе компании заявили, что они отказываются от стимулирующих акций и скидок на импортные товары, пока не устранится повышенный спрос. Однако в METRO планируют сдерживать рост цен на группы социальных товаров, сохраняя широкий выбор ассортимента продуктов.

Отметим, что после последних событий в мире в Новосибирске также изменили ценники на продукцию Apple и не только. Журналист Сиб.фм застал момент в одном из магазинов, когда на товарах не было ценников, так как их решили заменить. Как рассказал один из консультантов, один из телевизоров раньше стоит 43 тысячи рублей, а теперь его можно купить за 55 тысяч.

Повышать цены на товары начала и известная сеть DNS. В компании это также объясняют повышенным спросом на товары. Однако ФАС заявил, что проверит обоснованность резкого повышения цен.

Кроме того, в Россию перестал отправлять заказы популярный интернет-магазин iHerb. Ограничения также коснулись Украины, Белоруссии и Молдавии. В компании объяснили, что пока не могут отправить заказы покупателей из-за логистических проблем.