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Доступные направления для отдыха из Новосибирска 28 февраля

Фото Доступные направления для отдыха из Новосибирска 28 февраля
Фото Доступные направления для отдыха из Новосибирска 28 февраля

Фото pixabay.com

После начала спецоперации в Донбассе количество доступных зарубежных направлений для россиян резко сократилось, но попасть в некоторые страны всё же можно. Подробнее на Сиб.фм.

Полное закрытие воздушного пространства практически над всей Европой и Канадой лишило российские авиакомпании доступа во многие страны. Некоторые перевозчики отменили полёты в отдельные государства в целях перестраховки, чтобы избежать задержания бортов.

Сегодня количество стран, куда могут улететь россияне, крайне ограничено. Закрыта Европа, отменены рейсы «Аэрофлота» в США и карибские страны — Доминикану, Мексику, Кубу и Венесуэлу. Предположительно, отправиться в них не получится как минимум до конца марта.

Из популярных направлений открытыми остаются Таиланд, Мальдивы и ОАЭ. По-прежнему российские авиакомпании летают в Армению, Таджикистан и Узбекистан. Все эти страны доступны из Новосибирска.

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщается, что россияне также спокойно могут попасть в Египет и Турцию. Предпосылок для закрытия этих стран нет.

«В Турцию и Египет временно закрыты только рейсы из ряда городов юга РФ, после открытия возобновятся и они», — уточняется на портале АТОР.

Напомним, ранее стало известно, что оперштаб РФ разрешил возобновить авиасообщение с Индонезией (Бали) и Китаем с 14 марта и увеличить квоту на рейсы в Таиланд, Вьетнам, Мальдивы и ещё рад направлений.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Теги

отдых
Россия
Новосибирск
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