Доступные направления для отдыха из Новосибирска 28 февраля

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После начала спецоперации в Донбассе количество доступных зарубежных направлений для россиян резко сократилось, но попасть в некоторые страны всё же можно. Подробнее на Сиб.фм.

Полное закрытие воздушного пространства практически над всей Европой и Канадой лишило российские авиакомпании доступа во многие страны. Некоторые перевозчики отменили полёты в отдельные государства в целях перестраховки, чтобы избежать задержания бортов.

Сегодня количество стран, куда могут улететь россияне, крайне ограничено. Закрыта Европа, отменены рейсы «Аэрофлота» в США и карибские страны — Доминикану, Мексику, Кубу и Венесуэлу. Предположительно, отправиться в них не получится как минимум до конца марта.

Из популярных направлений открытыми остаются Таиланд, Мальдивы и ОАЭ. По-прежнему российские авиакомпании летают в Армению, Таджикистан и Узбекистан. Все эти страны доступны из Новосибирска.

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщается, что россияне также спокойно могут попасть в Египет и Турцию. Предпосылок для закрытия этих стран нет.

«В Турцию и Египет временно закрыты только рейсы из ряда городов юга РФ, после открытия возобновятся и они», — уточняется на портале АТОР.

Напомним, ранее стало известно, что оперштаб РФ разрешил возобновить авиасообщение с Индонезией (Бали) и Китаем с 14 марта и увеличить квоту на рейсы в Таиланд, Вьетнам, Мальдивы и ещё рад направлений.