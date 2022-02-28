Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске госпитализировали министра образования Федорчука с COVID-19

Фото В Новосибирске госпитализировали министра образования Федорчука с COVID-19
Фото В Новосибирске госпитализировали министра образования Федорчука с COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 24 февраля министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук находится в больнице с коронавирусом.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заболел коронавирусом, его госпитализировали в больницу. Глава ведомства может провести там ещё неделю. Об этом он сообщил «АиФ-Новосибирск».

«Да, у меня ковид, – подтвердил министр. – Я лежу в больнице. Но мне уже в целом лучше. Врачи говорят, ещё недельку полежу. По всем вопросам сейчас лучше обращаться к моему заместителю Савостьянову Юрию Ивановичу».

У Сергея Федорчука коронавирус выявили 15 февраля, однако в больницу его госпитализировали 24 числа. Также известно, что министр вакцинировался от коронавируса.

Напомним, что ранее в Новосибирске переболел коронавирусом министр здравоохранения Константин Хальзов. Глава ведомства перенёс заболевание в лёгкой форме, параллельно продолжал работать, но дистанционно.

Отметим, что в этом году переболел коронавирусом и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он рассказывал, что также перенёс заболевание в лёгкой форме, повышенная температура держалась один день.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33413
Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
27818
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
22179
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15 % с 28 февраля из-за санкций
20313
Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
15752
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция Правительства РФ
15549
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
15220
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине