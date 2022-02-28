В Новосибирске госпитализировали министра образования Федорчука с COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 24 февраля министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук находится в больнице с коронавирусом.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заболел коронавирусом, его госпитализировали в больницу. Глава ведомства может провести там ещё неделю. Об этом он сообщил «АиФ-Новосибирск».

«Да, у меня ковид, – подтвердил министр. – Я лежу в больнице. Но мне уже в целом лучше. Врачи говорят, ещё недельку полежу. По всем вопросам сейчас лучше обращаться к моему заместителю Савостьянову Юрию Ивановичу».

У Сергея Федорчука коронавирус выявили 15 февраля, однако в больницу его госпитализировали 24 числа. Также известно, что министр вакцинировался от коронавируса.

Напомним, что ранее в Новосибирске переболел коронавирусом министр здравоохранения Константин Хальзов. Глава ведомства перенёс заболевание в лёгкой форме, параллельно продолжал работать, но дистанционно.

Отметим, что в этом году переболел коронавирусом и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он рассказывал, что также перенёс заболевание в лёгкой форме, повышенная температура держалась один день.