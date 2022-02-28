В Новосибирске перенесли проверку сирен и громкоговорителей

Проверка систем оповещения в Новосибирске перенесена на неизвестное время.

В Новосибирске перенесли плановую проверку технических средств оповещения — сирен и громкоговорителей. Время новой проверки на данный момент остаётся неизвестным. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

«В соответствии с протоколом заседания постоянно действующей рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при угрозе и возникновении ЧС межрегионального и федерального характера от 25.02.2022 № 13 *проведение комплексной проверки готовности систем оповещения населения, запланированной на 2 марта, переносится*», — говорится в официальных данных МЧС региона.

Как сообщалось ранее, плановая техническая проверка должна была пройти 2 марта, с 10:40 до 11:10. Уточнялось, что на этот же временной промежуток будут прерваны все вещательные программы теле- и радиостанций. Как дополнили в мэрии, запланированная проверка не связана с военно-политическими событиями в Украине.

Напомним, после закрытия воздушного пространства стран Евросоюза журналисты Сиб.фм поговорили с директором Новосибирской ассоциации туроператоров, чтобы узнать, каким образом такие санкции отразятся на новосибирских туристах.

Как заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания 28 февраля, санкции против России не скажутся на финансировании и реализации национальных проектов в регионе.