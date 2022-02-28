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В Новосибирской области на охрану двух мостов потратят 36 млн рублей

Фото В Новосибирской области на охрану двух мостов потратят 36 млн рублей
Фото В Новосибирской области на охрану двух мостов потратят 36 млн рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

За прошлый год в Новосибирской области на охрану семи мостов потратили более 100 миллионов рублей.

В Новосибирской области на два моста поставят охрану за 36 миллионов рублей, в стоимость входят камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки. Об этом сообщили в пресс-центре Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области.

Известно, что один из мостов находится в Тогучинском районе, а второй – в Ордынском. Переправы планируют оснастить видеокамерами, что позволит повысить защиту от террористических и иных противоправных действий.

«На категорированных объектах необходимо выполнить оснащение инженерными системами видеонаблюдения и защиты. Основная цель мероприятий – защита от незаконного вмешательства на объекты транспортной инфраструктуры», – сообщают в ТУАД.

Отметим, что в 2020–2021 году власти потратили 102 млн рублей на повышение уровня безопасности семи мостов в Новосибирском, Тогучинском и Ордынском районах.

Напомним, что накануне ТУАД также объявил творческий конкурс для школьников, который поможет справиться с вандализмом на остановках. Дети смогут нарисовать работы на тему безопасности на дорогах и прислать их в управление. Лучшие рисунки развесят на остановочных пунктах региона.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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