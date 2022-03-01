Пятый день спецоперации в Донбассе: последние новости на вечер 28 февраля

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Военная операция России на Украине – главное к этому часу.

Подходит к концу пятый день военной спецоперации России на Украине. Главные итоги специальной операции на Украине за 28 февраля – в обзоре Сиб.фм.

Военные действия

ВС РФ с начала операции поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 31 пункт управления и узел связи, 81 комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций. Уничтожены 311 танков и бронемашин, 42 самолета и вертолета, 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов.

Оперативно-тактическая авиации поразила 6 колонн бронетехники украинских вооруженных сил.

За последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военных.

В Минобороны заявили, что киевский режим использует мирных жителей городов как «живой щит». В Киеве бесчинствуют банды мародеров, грабителей и националистов. ВС РФ не наносит ударов по мирному населению. Кроме того, в Минобороны еще раз подчеркнули, что в спецоперации на Украине принимают участие только офицеры и контрактники.

Украина официально признала, что информация об убитых пограничниках на острове Змеиный оказалась ложью, а аудиозапись «переговоров с российским военным кораблем» – фейком.

Экономика и политика

Из-за введенных против России санкций Центробанк повысил ключевую ставку до 20 %. Курс рубля начал падать. Последствия экономических санкций против России – в материале Сиб.фм.

В Белоруссии завершились переговоры России и Украины. Стороны уехали в столицы на консультации, предполагается, что переговоры возобновятся в ближайшие несколько дней.

Жертвы

Украинские войска продолжают обстреливать Донбасс. Погибли несколько мирных жителей.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил заводить уголовные дела и расследовать пытки российских военных на Украине.