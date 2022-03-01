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общество

В Новосибирске подготовили центр соцпомощи «Заря» для принятия беженцев из Донбасса

Фото В Новосибирске подготовили центр соцпомощи «Заря» для принятия беженцев из Донбасса
Фото В Новосибирске подготовили центр соцпомощи «Заря» для принятия беженцев из Донбасса

МК в Новосибирске

Новосибирский центр социальной помощи семье и детям «Заря» готов принимать беженцев из Донбасса.

В Новосибирске социальный центр помощи семье и детям «Заря» будет принимать беженцев из ЛДНР. Об этом рассказали в городской мэрии.

Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик, приехавшие в Новосибирск, смогут разместиться в социальном центре помощи семье и детям «Заря». Власти уже подготовили центр соцпомощи для размещения вынужденных переселенцев из Донбасса.

Центр находится в Ленинском районе Новосибирска на улице Забалуева. Обычно в нем оказывали услуги детям и подросткам, семьям с детьми-инвалидами. Кроме того, в центре проводят оздоровительные и реабилитационные мероприятия.

Ранее правительство Новосибирской области сообщило, что в регион смогут приехать 1200 беженцев из Донбасса.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию страны. О ходе операции мы писали здесь.

Сиб.фм собрал все антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации на Украине и разобрался, как они повлияют на россиян.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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