В Новосибирске подготовили центр соцпомощи «Заря» для принятия беженцев из Донбасса

МК в Новосибирске

Новосибирский центр социальной помощи семье и детям «Заря» готов принимать беженцев из Донбасса.

В Новосибирске социальный центр помощи семье и детям «Заря» будет принимать беженцев из ЛДНР. Об этом рассказали в городской мэрии.

Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик, приехавшие в Новосибирск, смогут разместиться в социальном центре помощи семье и детям «Заря». Власти уже подготовили центр соцпомощи для размещения вынужденных переселенцев из Донбасса.

Центр находится в Ленинском районе Новосибирска на улице Забалуева. Обычно в нем оказывали услуги детям и подросткам, семьям с детьми-инвалидами. Кроме того, в центре проводят оздоровительные и реабилитационные мероприятия.

Ранее правительство Новосибирской области сообщило, что в регион смогут приехать 1200 беженцев из Донбасса.

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