В Новосибирске назвали срок отключения часов обратного отсчёта до МЧМ-2023

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Часы обратного отсчёта до МЧМ-2023 в Новосибирске будут отключены после получения официального документа об отмене чемпионата.

В Минспорта Новосибирской области прокомментировали сроки отключения часов обратного отсчёта до МЧМ-2023 после принятия решения об отмене спортивного мероприятия.

«Часы будут работать, пока не придёт официальный документ об отмене МЧМ-2023», – сообщили Сиб.фм в пресс-службе Минспорта региона со ссылкой на дирекцию чемпионата.

Как ранее писал Сиб.фм, 28 февраля было объявлено, что Новосибирская область не примет международное соревнование после наложенных на Россию санкций. Кроме того, сборные России и Белоруссии будут исключены из числа участников чемпионата мира – 2022 в Финляндии.

Комментируя решение об отмене МЧМ-2023 в Новосибирске, министр спорта Сергей Ахапов отметил, что праздник для жителей города всё равно состоится – новая ледовая арена, долгожданная для всех болельщиков нашего хоккейного клуба «Сибирь», будет сдана в срок.

«Да, сегодня, когда политика вмешалась в спорт, нам необходимо принять современные реалии – молодёжный чемпионат мира наш регион не примет», – констатировал министр.

До отмены проведения МЧМ-2023 часы обратного отсчёта до чемпионата несколько раз выходили из строя. Например, 27 февраля электронное табло погасло в третий раз после установки в декабре 2021 года.