32-летнего жителя Новосибирска ищут уже неделю волонтёры и полицейские

Фото поискового отряда "ЛИЗА АЛЕРТ"

Волонтёры поискового отряда "ЛизаАлерт" объявили в розыск 32-летнего жителя Новосибирска – мужчину ищут уже неделю.

32-летний Григорий Шатохин ушёл из дома ещё 24 апреля, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Как рассказывают близкие, пропавший может находиться как на территории Кировского, так и Ленинского районов.

Волонтёры "ЛизаАлерт" дают приметы поправшего: рост мужчины около 164 сантиметров, Григорий плотного телосложения. В момент исчезновения пропавший был одет в чёрную ветровку, чёрные спортивные штаны. Обувь и кепка на мужчине были также чёрными.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Григория Шатохина, волонтеры поискового отряда просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Напомним, буквально вчера удалось найти 12-летнего школьника, которого сутки искали и волонтёры, и полицейские. Сейчас с семьёй работают инспекторы ПДН.