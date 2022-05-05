В центре Новосибирска собралась военная техника перед репетицией парада

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В центре Новосибирска заметили большую колонну военной техники за несколько часов до начала репетиции парада Победы.

5 мая в Новосибирске проходит первая репетиция парада Победы. Большую колонну военной техники заметили в центре города за несколько часов до старта репетиции.

В центре Новосибирска не стали перекрывать движение для проезда ракетных комплексов, бронетранспортеров и танков. На дороге работал регулировщик.

«Сбор военной техники для участия в первой совместной репетиции парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне осуществляется на Красном проспекте», – сообщили в пресс-службе ЦВО.

Репетиция парада началась в 20:00 часов. Журналист Сиб.фм ведет прямую трансляцию с репетиции парада в центре Новосибирска.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске репетиция парада Победы привела к очередям на станции метро «Площадь Ленина». Кроме того, репетиция парада спровоцировала 8-балльные пробки вечером в четверг, 5 мая.