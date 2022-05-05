Власти Новосибирска выбрали подрядчиков для ремонта трех мостов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске определили подрядчиков, который займутся ремонтом трех мостов.

Власти Новосибирска выбрали подрядчиков, которые отремонтируют переезд на Октябрьской магистрали и на мостах на улице Эйхе и Ватутина. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

За ремонт переезда на Октябрьской магистрали будет отвечать ООО «СТС-Плюс». Общая стоимость работ превысит 145 миллионов рублей. Подрядчик заменит деформационные швы, установит шумозащитные экраны, дорожные знаки, отремонтирует опоры и выполнит другие работы.

Кроме того, в 2022 году в Новосибирске отремонтируют мост через реку Иня на улице Эйхе и мост через реку Тула на улице Ватутина. Эти работы выполнит ООО СУ «Сибстрой» почти за 100 миллионов рублей.

Завершить ремонт мостов подрядчики должны до 1 ноября.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске отремонтируют 6 трамвайных переездов в 2022 году.