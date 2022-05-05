Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Власти Новосибирска выбрали подрядчиков для ремонта трех мостов

Фото Власти Новосибирска выбрали подрядчиков для ремонта трех мостов
Фото Власти Новосибирска выбрали подрядчиков для ремонта трех мостов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске определили подрядчиков, который займутся ремонтом трех мостов.

Власти Новосибирска выбрали подрядчиков, которые отремонтируют переезд на Октябрьской магистрали и на мостах на улице Эйхе и Ватутина. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

За ремонт переезда на Октябрьской магистрали будет отвечать ООО «СТС-Плюс». Общая стоимость работ превысит 145 миллионов рублей. Подрядчик заменит деформационные швы, установит шумозащитные экраны, дорожные знаки, отремонтирует опоры и выполнит другие работы.

Кроме того, в 2022 году в Новосибирске отремонтируют мост через реку Иня на улице Эйхе и мост через реку Тула на улице Ватутина. Эти работы выполнит ООО СУ «Сибстрой» почти за 100 миллионов рублей.

Завершить ремонт мостов подрядчики должны до 1 ноября.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске отремонтируют 6 трамвайных переездов в 2022 году.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

29026
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
27322
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
18267
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
16437
Раненный на Украине российский военный 12 дней полз с гранатами в руках
15083
В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы
14763
69-й день спецоперации: в Херсоне нашли пыточную, Польша поставила Украине 232 танка, российские военные уничтожили шесть складов с оружием
13747
Выходной после Дня Победы 2022: россиян обрадовали нерабочим днём 10 мая