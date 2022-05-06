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общество

Мэр Локоть назвал морально устаревшим здание «Универсама» в центре Новосибирска

Фото Мэр Локоть назвал морально устаревшим здание «Универсама» в центре Новосибирска
Фото Мэр Локоть назвал морально устаревшим здание «Универсама» в центре Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Здание «Универсама» на Ленина в Новосибирске морально устарело, считает мэр Анатолий Локоть.

5 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал вопрос застройки площадки «Универсама» на Ленина, 10. Он заявил, что здание магазина морально устарело и власти рассматривают варианты его преобразования.

«Ситуация с тем объектом, который существует на этом участке, выглядит плохо. Думаю, согласятся все жители города, что этот торговый объект морально устарел, и инфраструктура, которая сложилась вокруг, не соответствует никаким критериям, тем более для Новосибирска. Решения какие-то необходимы. Ведутся проработки этого вопроса. Есть, на мой взгляд, красивые предложения, которые украсят это место и помогут решить ряд проблем в этом районе», — сказал глава города, отвечая на вопросы журналистов.

Фото Мэр Локоть назвал морально устаревшим здание «Универсама» в центре Новосибирска 2

Также в четверг вопрос строительства нового объекта на месте старейшего городского универмага прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он сообщил, что законность застройки данной площадки проверит Госстройнадзор.

Напомним, в январе этого года стало известно, что место «Универсама» напротив здания кинотеатра «Победа» может занять жилой комплекс, в марте в мэрии был рассмотрен один из проектов.

Сиб.фм выяснил, что эксперты считают появление жилой застройки на месте магазина вполне уместным, а жители расставаться с магазином не хотят.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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