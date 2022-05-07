В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023

Фото Валентина Лутаева / Сиб.фм

Часы обратного отсчета до Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году продолжают работать в Новосибирске, несмотря на официальный перенос мероприятия в Канаду.

В Новосибирске продолжают работать установленные на площади Ленина часы обратного отсчёта до МЧМ-2023. Устройство не остановили даже после официального запрета на проведение хоккейного чемпионата в Новосибирске и переноса его в Канаду.

7 мая электронное табло часов показывало, что до старта МЧМ осталось 233 дня.

Как сообщал Сиб.фм, Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ, IIHF) еще в феврале, на фоне введённых санкций, отозвала у России право на проведение молодёжного чемпионата мира по хоккею (МЧМ). Накануне стало известно, что первенство состоится в Канаде — в городах Галифакс и Монтон.

Ранее в Минспорта Новосибирской области прокомментировали сроки отключения часов обратного отсчёта до МЧМ-2023 после принятия решения об отмене спортивного мероприятия.«Часы будут работать, пока не придёт официальный документ об отмене МЧМ-2023», – сообщили Сиб.фм в пресс-службе Минспорта региона со ссылкой на дирекцию чемпионата.

Еще до отмены проведения МЧМ-2023 часы обратного отсчёта до чемпионата несколько раз выходили из строя. Например, 27 февраля электронное табло погасло в третий раз после установки в декабре 2021 года.

Напомним, несмотря на отмену МЧМ, строительство нового ледового дворца спорта в Новосибирске будет завершено. До 1 июля там планируют провести первую заливку льда.