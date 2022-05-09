75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу

Фото с сайта kremlin.ru

Главные события спецоперации на Украине к вечеру 9 мая – в обзоре Сиб.фм.

Украинские вооруженные боевики под руководством иностранных инструкторов попытались взять контроль над стратегически важным островом Змеиный, в Варшаве толпа нацистов напала на российского посла, а президент России Владимир Путин объявил, что российские военные снова сражаются с нацизмом на своей земле. Сиб.фм собрал главные новости о ситуации на Украине к ночи понедельника, 9 мая.

Нападение на остров Змеиный

В Минобороны России рассказали о попытке захвата Киевом острова Змеиный. Киев при участии советников из США и Британии планировал крупную провокацию по захвату острова Змеиный с 7 мая по прямому указанию Зеленского.

В течение 2 суток Киев предпринял несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров. Украина пыталась захватить Змеиный, потому что остров имеет важное значение для обеспечения контроля северо-западной части Черного моря.

В результате грамотных действий подразделения ВС РФ на острове украинская попытка захвата Змеиного сорвана, у противника большие потери. За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе 3 украинских Су-24, 1 Су-27, 3 Ми-8 с десантом, 1 Ми-24. В течение 2 суток в районе Змеиного сбиты 29 украинских БПЛА, в т.ч. 8 ударных "Байрактар ТБ-2". При попытке высадки десанта на Змеиный в ночь на 8 мая уничтожены 3 бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 "Кентавр".

При попытке захвата Змеиного уничтожены более 50 украинских диверсантов, на берегу остались тела 24 военных.

Нападение на посла России в Польше

В Польше совершено нападение на российского дипломата. Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов-освободителей Польши от фашизма в Варшаве.

Выступление Путина на Параде Победы

9 мая президент России Владимир Путин выступил на параде Победы в Москве на Красной площади, где заявил, что начало спецоперации на Украине стало «упреждающим отпором агрессии» и «единственно правильным решением».

Кроме того, Путин объявил о подписании Указа о помощи семьям и детям погибших на Украине военных.

Спецоперация

ВКС России поразили 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре ротных опорных пункта, восемь складов боеприпасов украинских войск, а также две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей в районах Краматорска и Крестище.

В районе военного аэродрома «Червоноглинское» Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» были уничтожены шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 318 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в результате ударов уничтожены до 400 националистов.

Над Северодонецком сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области перехвачена украинская ракета «Точка-У», а в районах Большой Камышевахи и Изюма – два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала спецоперации уничтожены: 162 самолета, 124 вертолета, 790 беспилотников, 299 зенитных ракетных комплексов, 2 967 танков и других боевых бронированных машин, 347 установок реактивных систем залпового огня, 1432 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2778 единиц специальной военной автомобильной техники.