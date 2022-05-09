Горячую воду отключат 12 мая в четырёх районах Новосибирска

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12 мая СГК в Новосибирске приступит к гидравлическим испытаниям, горячая вода будет не у всех. Сиб.фм публикует полный список районов и улиц, которых коснётся отключение.

В четверг, 12 мая, Сибирская генерирующая компания (СГК) начнёт в Новосибирске гидравлические испытания — теплосети будут проверять на плотность и прочность.

В связи с началом работ некоторые жители временно останутся без горячей воды. Сиб.фм публикует полный перечень улиц и районов, где ГВС будет отключено.

С 12 по 24 мая горячей воды не будет на улицах Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народной, Театральной, Учительской, а также Краснодонском 1-м, 2-м переулках

В Заельцовском районе: ул. Линейная, от ул. Нарымская — Плановая в сторону р. Обь, ул. Тимирязева, Жуковского, Плановая, Переездная, Холодильная, Сухарная, С. Молодежи, Ельцовская, Д. Ковальчук, Галущака.

В Железнодорожном районе: ул. Железнодорожная, ул. 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская, ул. Ленина (от Железнодорожной до пл. Гарина-Михайловского).



В Центральном районе: ул. Н. Островского, Писарева, Кольцова, Д. Бедного, Алейская, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнева, Ипподромская, Татарская, О. Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Красный проспект, Советская (от Писарева до Вокзальной магистрали), Депутатская (от Каменской до Военной), Щетинкина (от Каменской до Военной), М. Горького (от Каменской до Военной), Чаплыгина (от Каменской до Ипподромской), Октябрьская (от Каменской до Ипподромской), Коммунистическая (от Каменской до Ипподромской), Военная, Серебренниковская от Горького до Депутатской.

В Дзержинском районе: ул. Н. Островского, Партизанская, Красина, Гоголя, Кошурникова, Фрунзе, А. Лежена, Б. Богаткова (от Кошурникова до Национальной), Национальная.

Напомним, отопительный сезон в Новосибирске в 2022 году завершится 11 мая, мэр Анатолий Локоть в начале месяца подписал соответствующее постановление и предупредил, что сразу после этого стартуют испытания теплосетей.

На местных ТЭЦ в этом году решили начать ремонт, не дожидаясь отключения подачи тепла. Часть оборудования станций уже отремонтировали. По информации СГК, годовая программа выполнена уже на 26 %.