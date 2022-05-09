Жители Новосибирска устроили давку у метро «Речной вокзал» после салюта 9 мая

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Вечером 9 мая в метро Новосибирска образовались огромные очереди. Жители Новосибирска устроили толчею в метрополитене после салюта.

Огромная очередь в метро образовалась на «Речном вокзале» Новосибирска после салюта вечером 9 Мая. Об этом сообщает корреспондент Сиб.фм.

Сотни новосибирцев пришли посмотреть на салют в День Победы на Михайловскую набережную. После салюта, который отгремел в 22:00, перед станцией метро «Речной вокзал» образовалась толкучка.

Жители Новосибирска выстроились в огромные очереди перед входом в метро праздничным вечером. Как рассказал читатель Сиб.фм, всех, у кого есть жетоны, пропускают через контролера. Остальные стоят в очередях.

В это же время в Новосибирске вдвое выросли цены на такси. Сразу после окончания салюта 9 мая стоимость поездки на «Яндекс.Такси» увеличилась как минимум в два раза. Сиб.фм писал, как изменились цены на такси вечером 9 мая.

При этом жителей отдаленных районов Новосибирска по домам после праздничного салюта развозит дополнительный городской транспорт. Автобусы и троллейбусы ходят из центра города в спальные районы Новосибирска.

Напомним, в прошлом году после салюта в честь Дня Победы на Михайловской набережной в метро Новосибирска образовались такие же очереди. Сотни горожан, съехавшиеся со всех районов мегаполиса полюбоваться красочным зрелищам, были вынуждены толпиться у входа в метро, чтобы уехать домой.