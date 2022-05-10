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Бронетранспортёр загорелся во время военной реконструкции под Новосибирском

Фото Бронетранспортёр загорелся во время военной реконструкции под Новосибирском
Фото Бронетранспортёр загорелся во время военной реконструкции под Новосибирском

Фото pixabay.com

Взрыв дымовой шашки привёл к возгоранию бронетранспортёра во время реконструкции форсирования Днепра в Бердске 9 мая.

9 мая во время реконструкции форсирования Днепра на Мемориале Славы в Бердске загорелся бронетранспортёр. По данным местной газеты «Свидетель», причиной мог послужить взрыв дымовой шашки.

«По всей видимости, от дымовой шашки под дном машины загорелась резина. Огонь потушили сами участники акции до приезда пожарных расчётов», — сообщает СМИ.

«Бедск-Онлайн» пишет, что некоторые зрители восприняли происшествие как часть постановки, хотя огонь успел распространиться на сухую траву.

Напомним, что Новосибирская область накануне отметила День Победы в полном формате впервые с 2019 года. В столице региона состоялось и шествие «Бессмертного полка», которое отменялось из-за коронавирусных ограничений, и праздничный салют.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Бердск
Новосибирская область
9 мая
День Победы
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