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В Новосибирской области ищут более 300 стрелков

Фото В Новосибирской области ищут более 300 стрелков
Фото В Новосибирской области ищут более 300 стрелков

Фото с сайта pixabay.com, носит иллюстративный характер; скриншот с сайта «Работа России»

В Новосибирске и регионе открыты больше 300 вакансий стрелков.

В мае в Новосибирской области открыты 311 свободных вакансий стрелков. Эта информация размещена на портале «Работа России». Незанятые должности такого профиля есть в различных организациях и ведомствах Новосибирска, но превалирует количество открытых вакансий в войсковых частях, военном комиссариате и управлении Федеральной службы войск нацгвардии РФ по региону.

Оплата, которые предлагают соискателям, в среднем варьируются от 17 тысяч до 67 тысяч рублей. Например, в военном комиссариате НСО зарплатная «вилка» составляет 25 000-40 000 рублей, а в войсковой части 6749 обещают до 48 тысяч рублей.

Как уточняет издание «BFM-Новосибирск», в нескольких объявлениях в блоке с описаниями указывают места, в которые стрелка отправят проходить службу после трудоустройства. В некоторых вакансиях речь идёт о Чеченской республике и Крыме.

В большинстве объявлений стрелкам обещают сменный график и социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом РФ. В рядах стрелков хотят видеть людей со средним образованием, а вот наличие опыта работы необязательно.

Фото В Новосибирской области ищут более 300 стрелков 2

Среди должностных обязанностей указывают, например, такой пул: «в совершенстве знать свое оружие и владеть им, уметь вести из него меткий огонь (в том числе во время движения боевой машины десанта или с коротких остановок), наблюдать за результатами огня и умело корректировать его. Дополнительные пожелания: готовность к большим нагрузкам». В некоторых объявлениях уточнить их обещают во время личного собеседования.

Почти во всех открытых вакансиях указано, что для трудоустройства доступны несколько мест: в отдельных случаях их количество достигает 20.

Напомним, 9 мая на Сиб.фм опубликовали самые лучшие кадры с праздничного Парада Победы, шествия колонны Бессмертного полка, а также торжественного салюта.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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