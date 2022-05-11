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Коммунальщики из Академгородка в Новосибирске убрали контейнеры компании "Арктика-Сити"

Фото Коммунальщики из Академгородка в Новосибирске убрали контейнеры компании "Арктика-Сити"
Фото Коммунальщики из Академгородка в Новосибирске убрали контейнеры компании "Арктика-Сити"

Фото автора

В Советском районе Новосибирска изъяты контейнеры компании "Арктика-Сити" – утилизирующая мусор организация намерена обратиться в суд.

Мусорный конфликт в Советском районе набирает обороты после забастовки водителей мусоровозов "ЭкоТранс-Н". Накануне представители мусороперерабатывающей кампании заметили, что в Академгородке исчезли их контейнеры для сбора отходов.

Как выяснилось, часть баков убрали коммунальщики ФГБУ «ЖКУ ННЦ». В компании заявляют, что контейнеры были установлены с нарушениями. Представители "Арктики-Сити" уверяют, что ничего подобного не было. Все мусорные площадки прошли долгую процедуру согласования.

Исполнительный директор «Арктика-Сити» Евгений Книжкин рассказал, что представители УК потребовали от мусоропереработчиков 50 рублей за контейнер. В компании с этим не согласились и написали заявление в полицию, а также намерены отправиться в суд.

Напомним, Сиб.фм подробно рассказывал о всех сторонах этого мусорного конфликта, который пока удалось решить, но надолго ли?

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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