В Новосибирске снесут 83-летнюю школу в Дзержинском районе за 14,7 млн рублей

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В 2022 году в Новосибирске снесут аварийную школу № 57 в Дзержинском районе за 14,7 млн рублей.

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил конкурс на снос аварийной школы № 57 на улице Авиастроителей, 16 в Новосибирске. Работы оцениваются в 14,7 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 мая. На снос школы в администрации готовы потратить 14,7 млн рублей из муниципального бюджета. Работы должны быть выполнены до 29 июля 2022 года.

Школу построили в 1939 году в стиле постконструктивизма. В 2018 году ее закрыли из-за аварийного состояния. Уже после этого в здании школы обрушилась одна из внутренних стен.

На месте существующего здания хотят построить новую школу. В ней будет большой актовый зал, класс робототехники, спортзалы с тренажерами и медицинский кабинет. Там смогут учиться 825 детей. Возведение нового образовательного учреждения оценивается в 1,3 млрд рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что Новосибирской области выделят почти 900 миллионов рублей на строительство школ. В 2022 году в регионе построят 12 образовательных учреждений, в том числе 3 детских сада на 450 мест и 9 школ почти на 9 тыс. мест.