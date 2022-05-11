В Новосибирской области задержали торговавшего взрывчаткой рецидивиста

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области

Оперативники уголовного розыска задержали в Новосибирской области ранее судимого мужчину, который делал и продавал тротиловые шашки, у него изъяли также электродетонатор.

35-летний житель сельской области давно попал в поле зрение оперативников. Несмотря на то, что мужчина отсидел уже за сбыт огнестрельного оружия, он, вернувшись из мест не столь отдалённых, вновь взялся за старое.

"У фигуранта был изъят электродетонатор и предмет цилиндрической формы. По результатам исследования установлено, что изъятый предмет является тротиловой шашкой. Полицейскими установлено, что мужчина приобретал и хранил у себя дома предметы и вещества, запрещенные к гражданскому обороту, подыскивал покупателей и сбывал", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Попался сельский Кулибин на очередной сделке: мужчина пытался продать взрывчатку оперативникам. После обысков у него дома изъято 4 банки с сыпучим веществом, патроны разного калибра в количестве более 120 штук, 2 предмета, похожих на ружье и приспособление для снаряжения боеприпасов.

Дальнейшую оценку всему арсеналу даст экспертиза, которую проведут криминалисты ГУ МВД России по Новосибирской области. В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 части 2 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

"В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы причастности обвиняемого к совершению данного преступления и выявление дополнительных фактов его преступной деятельности",

– заключили в областном главке МВД.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о том, как оперативники УФСБ прикрыли две лаборатории по изготовлению взрывчатки.