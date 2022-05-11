Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Жителей Новосибирска предупредили о подорожании отдыха на Алтае на 20 %

Фото Жителей Новосибирска предупредили о подорожании отдыха на Алтае на 20 %
Фото Жителей Новосибирска предупредили о подорожании отдыха на Алтае на 20 %

Фото pixabey

Новосибирские эксперты туристической сферы рассказали, как подорожал летний отдых на Алтае.

Представители туристической сферы предупредили жителей Новосибирска о подорожании отдыха на Алтае летом 2022 года. Стоимость поездки увеличится на 15-20 %.

Туристические компании отмечают рост цен на отдых на Алтае в летнем сезоне 2022 года. Цены повысятся примерно на 15-20 % при самом оптимистичном развитии событий. Как рассказала исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко, это незначительное подорожание с учетом высокой инфляции.

«Мы же видим, что все дорожает: продукты, топливо, инструменты, материалы – то, без чего не смогут функционировать базы отдыха. Естественно, это влияет на стоимость туров», – заявила Фоменко.

Эксперты по туризму на Алтае прогнозируют 100% загрузку отелей и баз отдыха в текущем году. Уже сейчас многие самые привлекательные варианты забронированы отдыхающими.

К росту спроса привела программа туристического кешбэка. При этом предложение на Алтае ограничено, а ближе к сезону туры, вероятно, будут стоить еще дороже.

«Особенно это касается мест, оптимальных по соотношению цены и качества. По тем номерам, которые остаются в наличии, идет перерасчет с учетом меняющихся цен», – заключила Фоменко в беседе с BFM-Новосибирск.

Ранее Сиб.фм писал, что в России хотят увеличить туристический кешбэк для жителей Новосибирска и других городов СФО. Однако эксперты из сферы турбизнеса активно критикуют это предложение.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

129313
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
51033
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
34275
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
33745
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
33082
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
29408
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
29059
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн