Жителей Новосибирска предупредили о подорожании отдыха на Алтае на 20 %

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Новосибирские эксперты туристической сферы рассказали, как подорожал летний отдых на Алтае.

Представители туристической сферы предупредили жителей Новосибирска о подорожании отдыха на Алтае летом 2022 года. Стоимость поездки увеличится на 15-20 %.

Туристические компании отмечают рост цен на отдых на Алтае в летнем сезоне 2022 года. Цены повысятся примерно на 15-20 % при самом оптимистичном развитии событий. Как рассказала исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко, это незначительное подорожание с учетом высокой инфляции.

«Мы же видим, что все дорожает: продукты, топливо, инструменты, материалы – то, без чего не смогут функционировать базы отдыха. Естественно, это влияет на стоимость туров», – заявила Фоменко.

Эксперты по туризму на Алтае прогнозируют 100% загрузку отелей и баз отдыха в текущем году. Уже сейчас многие самые привлекательные варианты забронированы отдыхающими.

К росту спроса привела программа туристического кешбэка. При этом предложение на Алтае ограничено, а ближе к сезону туры, вероятно, будут стоить еще дороже.

«Особенно это касается мест, оптимальных по соотношению цены и качества. По тем номерам, которые остаются в наличии, идет перерасчет с учетом меняющихся цен», – заключила Фоменко в беседе с BFM-Новосибирск.

Ранее Сиб.фм писал, что в России хотят увеличить туристический кешбэк для жителей Новосибирска и других городов СФО. Однако эксперты из сферы турбизнеса активно критикуют это предложение.