77-й день спецоперации: в Белгородской области 19-летний парень погиб под украинскими снарядами, в Кремле заявили, что все идет по плану

Фото Минобороны России

Главные события спецоперации на Украине к вечеру 11 мая – в обзоре Сиб.фм.

Украинские нацисты обстреляли село в Белгородской области, один человек погиб и 6 ранены. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова президента, который заявил, что «спецоперация развивается по плану» и опроверг информацию о введении военного положения в России. Сиб.фм собрал главные новости о ситуации на Украине к ночи среды, 11 мая.

Трагедия в Белгородской области

19-летний житель Белгородской области погиб под украинскими снарядами вечером 11 мая. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Солохи ранения получили еще 6 человек. Среди раненых есть 14-летний ребенок – у него осколочные ранения бедра и плеча, а также 17-летний подросток – у него ранение бедра. Всего ранение получили 6 человек.

Спецоперация

Российская авиация поразила почти 100 объектов, в том числе 2 пункта управления, 69 районов сосредоточения войск. ПВО ночью уничтожила 9 украинских беспилотников, в том числе один у острова Змеиный, а также один "Байрактар-ТБ2" у Архангельского в Николаевской области.

Военные РФ уничтожили более 800 украинских беспилотников за время спецоперации.

Ход боевых действий

Кадыров сообщил, что в ЛНР освобождён пороховой завод "Заря", взяты под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка.

Провокации и разработка биооружия

Минобороны России сообщило, что знает о подготовке провокаций на Украине с обвинением ВС России в использовании оружия массового поражения по "сирийскому сценарию".

Также в ведомстве отметили, что полученная ими информация ставит под сомнение заверения США об отсутствии у Украины возможностей по разработке и производству биооружия.

США в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали Мариуполь в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры.

Пентагон проводил бесчеловечные эксперименты над украинцами в психбольнице под Харьковом.

Заявления Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов введения военного положения в России. Песков призвал ориентироваться на слова главы государства, который «повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану».

Переговорный процесс РФ с Украиной без посредников идет вяло и нерезультативно.

Ситуация на «Азовстали»

Гражданские лица покинули территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, заявил Пушилин.

Операции по эвакуации, подобные проведенной на "Азовстали", еще будут проводиться, сообщил генсек ООН Гутерреш.