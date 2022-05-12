77-й день спецоперации: в Белгородской области 19-летний парень погиб под украинскими снарядами, в Кремле заявили, что все идет по плану

Фото Минобороны России
Главные события спецоперации на Украине к вечеру 11 мая – в обзоре Сиб.фм.
Украинские нацисты обстреляли село в Белгородской области, один человек погиб и 6 ранены. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова президента, который заявил, что «спецоперация развивается по плану» и опроверг информацию о введении военного положения в России. Сиб.фм собрал главные новости о ситуации на Украине к ночи среды, 11 мая.
Трагедия в Белгородской области
19-летний житель Белгородской области погиб под украинскими снарядами вечером 11 мая. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Солохи ранения получили еще 6 человек. Среди раненых есть 14-летний ребенок – у него осколочные ранения бедра и плеча, а также 17-летний подросток – у него ранение бедра. Всего ранение получили 6 человек.
Спецоперация
Российская авиация поразила почти 100 объектов, в том числе 2 пункта управления, 69 районов сосредоточения войск. ПВО ночью уничтожила 9 украинских беспилотников, в том числе один у острова Змеиный, а также один "Байрактар-ТБ2" у Архангельского в Николаевской области.
Военные РФ уничтожили более 800 украинских беспилотников за время спецоперации.
Ход боевых действий
Кадыров сообщил, что в ЛНР освобождён пороховой завод "Заря", взяты под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка.
Провокации и разработка биооружия
Минобороны России сообщило, что знает о подготовке провокаций на Украине с обвинением ВС России в использовании оружия массового поражения по "сирийскому сценарию".
Также в ведомстве отметили, что полученная ими информация ставит под сомнение заверения США об отсутствии у Украины возможностей по разработке и производству биооружия.
США в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали Мариуполь в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры.
Пентагон проводил бесчеловечные эксперименты над украинцами в психбольнице под Харьковом.
Заявления Кремля
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов введения военного положения в России. Песков призвал ориентироваться на слова главы государства, который «повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану».
Переговорный процесс РФ с Украиной без посредников идет вяло и нерезультативно.
Ситуация на «Азовстали»
Гражданские лица покинули территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, заявил Пушилин.
Операции по эвакуации, подобные проведенной на "Азовстали", еще будут проводиться, сообщил генсек ООН Гутерреш.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают