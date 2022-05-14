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Многометровый фонтан вырвался из трубы в Октябрьском районе Новосибирска

Фото Многометровый фонтан вырвался из трубы в Октябрьском районе Новосибирска
Фото Многометровый фонтан вырвался из трубы в Октябрьском районе Новосибирска

Фото: скриншот с видео АСТ-54

Сегодня, 14 мая, автолюбители стали свидетелями, как струя воды под огромным напором вырвалась из трубы на Ипподромской в Новосибирске – сейчас в этом районе устраняют потоп.

Кадрами со столбом бьющей ключом воды поделилась подписчица "АСТ-54". Она прокомментировала, что фонтан заметила, проезжая мимо. Такие же кадры появились и в паблике "Инцидент Новосибирск". Автор видео отметил, что зрелищное видео было снято на пересечении улиц Ипподромской и Островского.

Это событие новосибирцы начали широко обсуждать в социальных сетях. Кто-то отметил, что по-другому у коммунальщиков и не получается, другие же комментаторы с юмором отнеслись к ситуации и пошутили, что появилась возможность бесплатно помыть автомобили.

Напомним, гидравлические испытания в Новосибирске начались с 12 мая. И первое, что начали испытывать энергетики – это трубы, ведущие к ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Этот этап должен завершиться 24 мая.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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