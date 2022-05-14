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Несколько строений сгорели в Новосибирске из-за утреннего пожара

Фото Несколько строений сгорели в Новосибирске из-за утреннего пожара
Фото Несколько строений сгорели в Новосибирске из-за утреннего пожара

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Крупный пожар произошёл в частном секторе Калининского района Новосибирска: на улице Ружейная выгорели несколько строений.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о возгорании в Калининском районе поступило на пульт пожарных 14 мая около половины седьмого утра. Уже через 15 минут пожарный расчёт был на месте, а ещё через 10 минут огонь был локализован. На борьбу с пожаром ушло около 15 минут.

"На улице Ружейная огнём были повреждены несколько строений. Один из них расположен по адресу улица Ружейная, 80. Второй был не жилым и находился через строение,

– пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. – По адресу Народная 8/4 корпус 2 выгорела крыша гаража".

Пострадавших в результате пожара нет. Четыре человека на момент возгорания эвакуировались самостоятельно, двое из них – дети.

Напомним, последний крупный пожар в Новосибирской области произошёл 12 мая: в Тогучинском районе спасатели вытащили из горящей комнаты двух детей.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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