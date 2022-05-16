34 человека госпитализировали после укусов клещей в Новосибирске

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В Новосибирске 34 человека госпитализировали в городскую инфекционную больницу после укусов клещей.

На 16 мая 34 новосибирца госпитализированы в инфекционную клиническую больницу после укусов клещей. Об этом редакции Сиб.фм сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по Новосибирской области.

У четверых пациентов диагностирован клещевой риккетсиоз, у 12 — клещевой боррелиоз, у ещё семерых зафиксировали клещевой энцефалит. Заболевания остальных госпитализированных жителей определятся в процессе текущей диагностики. Как уточнили в ведомстве, все поступившие в больницу после укусов клещей не привиты вакциной, защищающей от клещевого энцефалита.

По данным пресс-службы регионального минздрава, на 16 мая в отделении интенсивной терапии инфекционной клинической больницы Новосибирска находится один пациент. У него диагностирован клещевой энцефалит.

О том, по каким признакам можно выявить это заболевание, Сиб.фм объяснял здесь.

Как сообщал Сиб.фм ранее, о нахождении в реанимации после укусов клещей двух пациентов городской инфекционной клинической больницы № 1 стало известно 12 мая.

На май 2022 года в Новосибирской области жертвами нападения клещей стали 1 911 человек: это в два раза больше, чем в аналогичный период год назад.