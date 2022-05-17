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общество

Депутат горсовета Новосибирска Каверзина раскритиковала плоские подушки в спецприёмнике

Фото Депутат горсовета Новосибирска Каверзина раскритиковала плоские подушки в спецприёмнике
Фото Депутат горсовета Новосибирска Каверзина раскритиковала плоские подушки в спецприёмнике

Фото со страницы Светланы Каверзиной во «ВКонтакте»

Депутат городского совета депутатов Новосибирска Светлана Каверзина пожаловалась, что после сна в спецприёмнике у неё болела голова, а причиной тому стали «крохотные и плоские» подушки.

Освободившаяся из-под ареста депутат городского совета Новосибирска Светлана Каверзина пожаловалась на подушки, на которых ей доводилось спать в спецприёмнике.

«Дело в том, что подушки в спецприёмнике очень крохотные и плоские. При сне на такой пережимаются сосуды, нарушается кровоснабжение мозга и на следующий день болит голова», — написала она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что Каверзину отпустили из спецприёмника 15 мая. Под арест она попала за организацию незаконной акции и призывы к участию в ней.

Депутат уже жаловалась на условия содержания в изоляторе. В частности, на тонкие матрасы.

Жалобы Каверзиной лично проверила омбудсмен по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, но подтверждения им не нашла.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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арест
Новосибирск
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