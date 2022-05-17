В Новосибирске предложили запретить открывать форточки и люки в автобусах

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирский депутат горсовета Каверзина требует у мэрии закрыть форточки в автобусах.

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина предложила городской администрации запретить проветривать салоны автобусов, открыв форточки и люки. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Первые две недели мая сопровождались достаточно высокими дневными температурами, в связи с этим в общественном транспорте, в том числе, оборудованном кондиционерами, температура воздуха превышала комфортные значения», — заявила Каверзина.

Новосибирский депутат требует у мэрии ввести дополнительные санитарные требования к городскому общественному транспорту и запретить пассажирам открывать форточки и люки в автобусах. Свою идею Светлана Каверзина объяснила тем, что в современных автобусах есть системы кондиционирования, которые не работают, если запустить жаркий воздух с улицы в салон.

«В начале 2022 года на баланс МКП «Новосибгортранс» поступило 100 единиц подвижного состава, оборудованных системами кондиционирования и отопления. Однако по разным причинам в данных автобусах не достигается требуемая температура – не выше +25 градусов», – написала депутат.

Помимо открытых форточек и люков, на это влияют не снятые с воздуховодов заводские пленки и нежелание водителей включать кондиционеры.

«Прошу вас провести с водительским составом инструктаж о необходимости поддержания комфортной температуры в салоне автобусов; удалить заводскую пленку с воздуховодов в автобусах; водителям на конечных остановочных пунктах проверять исправность работы кондиционера в салоне и закрывать открытые форточки и люки», – предложила Каверзина.

Также депутат предлагает разместить в автобусах информационные таблички, которые бы говорили о запрете открывать форточки и люки при работающем кондиционере.

Соответствующее обращение депутат Каверзина направила в адрес главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константина Васильева.

Вчера стало известно, что в общественном транспорте Новосибирска кондукторов заменят контролеры. Одновременно с распространением бескондукторной системы в городском транспорте власти планируют увеличение штрафов для зайцев в 10 раз. Штрафы за безбилетный проезд в Новосибирске вырастут до 1000 рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что попавшая в спецприемник депутат Каверзина пожаловалась на условия содержания в изоляторе. В частности, на слишком тонкие матрасы и подушки. Жалобы Каверзиной лично проверила омбудсмен по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, но подтверждения им не нашла.