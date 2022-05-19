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Эксперт Николаев объяснил вытеснение Новосибирской области из топ-10 по суммарному вводу жилья

Фото Эксперт Николаев объяснил вытеснение Новосибирской области из топ-10 по суммарному вводу жилья
Фото Эксперт Николаев объяснил вытеснение Новосибирской области из топ-10 по суммарному вводу жилья

Фото Максима Николаева

Аналитик недвижимости Сергей Николаев объяснил, почему Новосибирская область стала одиннадцатой в России по объёму ввода индустриального жилья.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев прокомментировал позицию региона в общероссийском рейтинге ввода индустриального жилья.

По данным Росстата, с января по апрель 2022 года девелоперы Новосибирской области ввели в эксплуатацию 592,6 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений — такой результат позволил региону занять пятое место по объёму ввода индустриального жилья в России.

На первой позиции расположились застройщики Москвы — 1,73 миллиона квадратных метров, далее Московская область — 1,59 миллионов квадратных метров, закрыл тройку Санкт-Петербург — 1,31 миллиона квадратов, после него строчку занял Краснодарский край — 819,6 тысяч квадратных метров.

При этом по общему объёму ввода Новосибирская область расположилась на 11 месте с показателем 907,9 тысяч квадратов — это в 2,06 раза выше результатов 2021 года.

«Из топ-10 лидеров по суммарному вводу жилья регион неожиданно вытеснила Чеченская Республика с показателем 985,6 тысяч квадратов. В Чечне индивидуальное строительство составило 98,8% от суммарного ввода по республике», — отметил Сергей Николаев.

Эксперт дополнил: общий рост ввода жилья по России составил 58%.

«Для Новосибирской области малоэтажное строительство в целом и индивидуальное в частности является слабым звеном. В этом сегменте с показателем 315,3 тысячи квадратов область занимает 19 место в рейтинге регионов РФ. Даже внутри СФО Новосибирская область занимает второе место после Иркутской», —

обратил внимание аналитик рынка недвижимости.

По мнению Сергея Николаева, такое отставание связано сразу с комплексом проблем: дефицитом земельных участков, недостаточно развитой транспортной инфраструктурой, а также чрезмерной концентрацией строительства в регионе.

Напомним, ранее эксперт по недвижимости объяснил, каким образом Красноярский край вытеснил Новосибирскую область из пятёрки регионов-лидеров по количеству ДДУ, зарегистрированных в первом квартале 2022 года.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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