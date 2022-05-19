Гендиректор клиники Мешалкина в Новосибирске заработал меньше заместителей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Гендиректор медицинского центра Мешалкина в Новосибирске в 2021 году зарабатывал меньше своих заместителей.

Опубликованы сведения о доходах управленцев национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске.

В Сети опубликовали информацию о средних заработках руководителя клиники Мешалкина в Новосибирске и его заместителей. Согласно декларации, генеральный директор клиники за год заработал около 6,8 миллиона рублей. Александр Чернявский обладает квартирой площадью в 98,8 квадратных метра, земельным участком на площади свыше тысячи «квадратов» и жилым домом площадью в 330 квадратных метров. Кроме того, в собственности у профессора есть гараж и автомобиль Lexus RX 450H 2011 года.

Жена гендиректора клиники в 2021 году заработала около одного миллиона рублей. Ей принадлежит кроссовер Suzuki Grand Vitara 2010 года.

А вот заместитель руководителя медцентра по научной работе Александр Романов за год заработал более 13,8 миллионов рублей. Также у него есть автомобиль Volvo XC 90 2017 года. Супруга заместителя заработала свыше 3,3 миллионов рублей. В ее собственности значится автомобиль Mercedes Benz GLA 250 2018 года.

Заместитель гендиректора центра Мешалкина по организационно-методической работе Дмитрий Астапов задекларировал доход в 7,6 миллиона рублей. Его жена за год заработала свыше 800 тысяч рублей. В собственности у пары автомобили Hyundai и Kia.

На текущей неделе стали известны зарплаты директоров новосибирских муниципальных предприятий сферы ЖКХ в 2021 году. Самой прибыльной оказалась работа с водой. Директор «Горводоканала» в месяц зарабатывает по 206 тысяч рублей. Это почти на 350 % больше, чем средняя зарплата новосибирцев, которая составляет 46 тысяч рублей.