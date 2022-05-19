Нашествие змей зафиксировано в Новосибирской области

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В Ордынском районе Новосибирской области участились случаи появления змей, сообщили в местной администрации.
На территории Ордынского района Новосибирской области стали чаще появляться змеи, предупредили в местной администрации. Жителей просят соблюдать осторожность и быть особенно внимательными во время посещения парков, скверов, лесных массивов и прогулок по берегам рек.
Любую незнакомую змею заведомо стоит считать ядовитой и не провоцировать её на нападение. Для этого необходимо избегать резких движений, а лучше — замереть.
Убегать от встретившейся змеи опасно, поскольку она может напасть сзади. Кроме того, в спешке есть высокая вероятность наступить на другую змею, пояснили районные власти.
Напомним, в прошлую пятницу, 13 мая, жильцы многоквартирного дома в Новосибирске заметили змею на балконе пятого этажа. Ловить её самостоятельно они не стали, а обратились к спасателям. Змея оказалась домашней.
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