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общество

Россия проведет обмен пленными и погибшими с Украиной

Фото Россия проведет обмен пленными и погибшими с Украиной
Фото Россия проведет обмен пленными и погибшими с Украиной

Фото vk.com / manof1

В ближайшее время Россия и Украина обменяются пленными и погибшими.

Россия и Украина продолжат процесс обмена пленными и телами погибших в ближайшее время. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, участвующий в переговорах.

«Обмен пленных идет, и за это время уже обменено немало пленных и тел погибших с обеих сторон», – заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

В ближайшее время процесс обмена телами погибших и пленными продолжится. По словам депутата, это важнейшие гуманитарные задачи и они будут выполнены в первую очередь.

Накануне в Госдуме заявили, что переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться. Слуцкий сообщил, что это зависит от украинской стороны. Депутат выразил сожаление в непостоянстве украинских политиков, которые сначала соглашались на российские условия, а затем отменяли свои решения.

Напомним, недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости обмена украинских нацистов. Он отметил, что это военные преступники, которые должны предстать перед судом и понести наказание.

Ранее Сиб.фм писал, что в пятницу, 20 мая, с «Азовстали» вышли и сдались в плен командиры украинских нацистов – Денис Прокопенко «Редис» и Святослав Паламар «Калина». Также в плен сдался комбриг украинских морпехов «Волына».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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