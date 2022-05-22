«В «Азовстали» демонов хоронят»: военкор Апачев предсказал крах «Азова»* и забрал у нацистов мову

Фото Минобороны России

Военкор Аким Апачев вместе с певицей Дарьей Фрей выпустил песню о крахе нацистов из «Азова»* и «затрофеил» мову.

Композиция на украинском языке «В «Азовсталi» демонiв хоронять» посвящена разгрому нацистов из «Азова»* в Мариуполе.

Военный корреспондент Аким Апачев написал и вместе с Дарьей Фрей исполнил песню о победе над нацбатом «Азов»* в Мариуполе. Строчки «В «Азовсталi» демонiв хоронять» и «Розкажи тому ляху про москаля, передай йому кожне слово: це мій дім, це мій Крим, це моя земля. Я також забираю мову» мгновенно разлетелись по Сети.

На русском языке эти строчки звучат так:

«Расскажи тому ляху о москале; передай ему каждое слово: Это мой дом, это мой Крым, моя земля. А еще я забираю мову!»

Песня вышла под названием «Пливе кача», которое отсылает к закарпатской траурной народной песне «Пливе кача по Тисинi». После госпереворота 2014-го года в Киеве она стала реквием по погибшим участникам Майдана.

Автор композиции отметил, что слова этой песни родились во время боевых действий в Мариуполе и штурма «Азовстали». Она вышла 19 мая, подведя итог операции по освобождению Мариуполя.

Композиция наложена на видеоряд с кадрами боевых действий в Мариуполе с 2014 по 2022 год.

Ранее Сиб.фм писал, что в пятницу, 20 мая, с «Азовстали» вышли и сдались в плен командиры украинских нацистов – Денис Прокопенко «Редис» и Святослав Паламар «Калина». Также в плен сдался комбриг украинских морпехов «Волына».

* «Азов» – запрещенное на территории Российской Федерации украинское националистическое вооруженное формирование.