Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика общество

В Новосибирске комиссия по этике рассмотрит дело Пироговой 22 июля

Фото В Новосибирске комиссия по этике рассмотрит дело Пироговой 22 июля
Фото В Новосибирске комиссия по этике рассмотрит дело Пироговой 22 июля

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

Комиссия даст правовую оценку скандальному высказыванию депутата из Новосибирска Хельги Пироговой о погибших на Украине военных.

В Новосибирске в пятницу, 22 июля, состоится совещание комиссии по этике. Тема совещания — высказывания Хельги Пироговой в соцсетях.

Заседание начнется в 13:00 за закрытыми дверями: представители СМИ не допущены к совещанию комиссии.

В комиссии состоят депутаты Новосибирска Гудовский, Тямин, Тыртышный и Яковенко. Глава комиссии — Асанцев.

Напомним, ранее Хельга Пирогова получила угрозы убийством на фоне скандала вокруг ее поста. После этого депутат удалила скандальный пост.

19 июля первый запмред Заксобрания Новосибирской области Панфёров потребовал уголовного наказания для девушки.

На депутата уже составлен протокол о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Сообщается, что сразу после публикации ее доставили в отдел полиции, составили протокол об административном правонарушении и отпустили домой.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

39184
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
39108
Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам
18753
Мастер интимной стрижки в Новосибирске рассказала о желаниях клиентов-мужчин
17087
В Новосибирске 8 домов остались без горячей воды из-за аварии на теплотрассе
16447
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
13939
Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных
12207
По 10000 рублей на подготовку к школе: когда зачислят деньги в июле и августе 2022 года