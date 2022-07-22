В Новосибирске комиссия по этике рассмотрит дело Пироговой 22 июля

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

Комиссия даст правовую оценку скандальному высказыванию депутата из Новосибирска Хельги Пироговой о погибших на Украине военных.

В Новосибирске в пятницу, 22 июля, состоится совещание комиссии по этике. Тема совещания — высказывания Хельги Пироговой в соцсетях.

Заседание начнется в 13:00 за закрытыми дверями: представители СМИ не допущены к совещанию комиссии.

В комиссии состоят депутаты Новосибирска Гудовский, Тямин, Тыртышный и Яковенко. Глава комиссии — Асанцев.

Напомним, ранее Хельга Пирогова получила угрозы убийством на фоне скандала вокруг ее поста. После этого депутат удалила скандальный пост.

19 июля первый запмред Заксобрания Новосибирской области Панфёров потребовал уголовного наказания для девушки.

На депутата уже составлен протокол о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Сообщается, что сразу после публикации ее доставили в отдел полиции, составили протокол об административном правонарушении и отпустили домой.