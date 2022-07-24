Два человека на иномарке пострадали, врезавшись в припаркованный тягач в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

Водитель и пассажир иномарки пострадали после столкновения с припаркованным тягачом в Новосибирске.

Ночью 24 июля в 1:05 на улице Титова в Новосибирске седан Тоyota Caldina врезался в припаркованный тягач Scania. Водитель и пассажир получили травмы.

Тоyota ехала по улице Титова и не справилась с управлением. 27-летний водитель и 38-летний пассажир получили травмы. Обоих доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

На видео, опубликованных с места столкновения в группе «АСТ 54» во «Вконтакте», видно разбитые лица водителя и пассажира. Оба лежат на земле без движения, но отвечают на вопросы очевидцев.

Обстоятельства ДТП все еще устанавливаются.

Напомним, сегодня беременная женщина пострадала в ДТП со скорой в Новосибирске. Ранее на Бердском шоссе в Новосибирске несколько машин столкнулись и повредили металлический разделитель.