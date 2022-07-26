43% жителей Новосибирской области стали меньше зарабатывать с начала 2022 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Доходы почти 50% жителей Новосибирской области снизились с начала 2022 года.

43% жителей России и Новосибирской области отметили снижение доходов с начала года. Об этом стало известно из опроса на сайте drom.ru, в котором приняли участие более 11 тысяч человек из 83 регионов Российской Федерации.

У 43% новосибирцев доходы с начала года упали, у 38% — не изменились. 19% жителей Новосибирской области заявляют, что их доходы с начала года выросли.

Об уменьшении доходов говорят больше всего в Курганской области (58% жителей), а также в Бурятии (54%), республике Саха (50%) и Татарстане (48,5%).

В России нет ни одного региона, в котором доходы жителей бы чаще росли, чем падали. Лучшее, на что можно рассчитывать — равное соотношение уменьшения доходов с начала года и их нахождения на той же позиции. Такой результат, например, показывает Ханты-Мансийский автономный округ: у 38% жителей доход уменьшился, и у 36% — не изменился. Похожие результаты в республике Хакасия (38% и 39%), Тюменской области (39% и 38%), Оренбуржской области (40% и 38%).

Напомним, ранее Новосибирск стал последним мегаполисом в рейтинге «умных городов». Также Новосибирск попал в топ-5 самых опасных городов России. В мировом криминальном рейтинге Новосибирск уступил Ростову, Уфе и Екатеринбургу.