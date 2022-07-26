89-летняя женщина умерла от COVID-19 в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области 89-летняя женщина умерла от коронавируса.

За понедельник, 25 июля, в Новосибирской области выявлены 53 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Новосибирске.

Один из пациентов скончался. Это была 89-летняя женщина.

С начала 2020 года в Новосибирской области зарегистрированы 261 449 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 254,5 тысячи человек, умерли 5,5 тысячи человек.

Сейчас в новосибирских стационарах размещены 278 пациентов. 12 их них — дети.

В отделениях реанимации с диагностированным коронавирусом находятся 15 человек. Из них 4 под аппаратом ИВЛ.

Напомним, в последнюю неделю в Новосибирской области заболеваемость COVID-19 выросла на 10 %. За минувшие семь дней коронавирусом заболели около 370-и человек. Больше половины их них — в области. Заболевают как взрослые, так и дети.

Также россияне за последний месяц на треть увеличили спрос на экспресс-тесты на COVID-19.