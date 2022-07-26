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общество

Ягоды с плесенью за 2000 рублей купила семья в Новосибирске

Фото Ягоды с плесенью за 2000 рублей купила семья в Новосибирске
Фото Ягоды с плесенью за 2000 рублей купила семья в Новосибирске

Фото: Фламп

Жители Новосибирска купили в магазине заплесневелую голубику и ежевику за 2000 рублей.

24 июля, в воскресенье, семейная пара из Новосибирска купила ягоду в магазине на сумму 2000 рублей. Дома они обнаружили, что ягоды покрыты плесенью. Об этом досадном происшествии они рассказали в отзыве к магазину на сайте «Фламп».

Как сообщает женщина, ей и мужу пришлось искать ягоды, которые все еще были не с плесенью.

Ягода была упакована в день покупки, 24 июля. Несмотря на это, и ежевика, и голубика на момент покупки были покрыты плесенью. Срок хранения ягоды в таком контейнере — 7 суток.

Комментаторы отзыва советуют в принципе покупать ягоду в магазинах. При поступлении товара и переупаковке магазины зачастую не учитывают реальный срок хранения скоропортящихся продуктов.

Напомним, в августе 2021 года родители жаловались на еду с плесенью в сельской школе Колыванского района под Новосибирском. Как рассказали родители, их детей здесь кормят запеканкой с плесенью, а по столовой бегают крысы.

Ранее сообщалось, что магазинные пельмени могут содержать бактерии, микробы и плесень. Такие нарушения наблюдались в пельменях одной марки. Еще несколько других содержали листерии и не заявленное на этикетке мясо птицы.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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