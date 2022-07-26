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общество

За 110 млн рублей продают пятиэтажный дворец с комнатой для шуб в Новосибирске

Фото За 110 млн рублей продают пятиэтажный дворец с комнатой для шуб в Новосибирске
Фото За 110 млн рублей продают пятиэтажный дворец с комнатой для шуб в Новосибирске

Novosibirsk.n1.ru/view/75054189/

В Новосибирске выставили на продажу пятиэтажный коттедж с отдельной комнатой для шуб и целым этажом со SPA.

В Мочище под Новосибирском выставлен на продажу пятиэтажный особняк. Владелец роскошного коттеджа хочет получить за него 110 миллионов рублей. Объявление о продаже элитного объекта недвижимости появилось на сайте N1.ru.

Особняк в пять этаже за 110 миллионов рублей выставили на продажу в Новосибирске еще в апреле 2022 года, оно до сих пор актуально. Согласно описанию продавца, коттедж выполнен в классическом стиле, его общая площадь составляет почти тысячу квадратных метров.

Один этаж дома отведен под SPA-зону, еще один этаж занимает спортзал и технические помещения. Особенностью особняка можно назвать отдельную комнату для шуб с бронированной дверью.

Кроме того, потенциального покупателя могут привлечь материалы, которыми отделаны помещения коттеджа – это мрамор и пробка. Практически вся мебель в помещениях итальянского производства, на стенах размещены картины.

Также собственник дома имеет свободный доступ к озеру с рыбой.

Ранее «Сиб.фм» писал, что за 31,5 млн рублей в Новосибирской области продают яхту.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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