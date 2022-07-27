Суд в Новосибирске 15 августа рассмотрит дело Пироговой о дискредитации ВС

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Суд в Новосибирске рассмотрит дело против сбежавшей в Грузию депутата Хельги Пироговой о дискредитации ВС России.

В Центральный районный суд Новосибирска поступило дело в отношении депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области.

15 августа 2022 года суд Новосибирска начнет рассматривать административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ против депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. Депутат опубликовала в соцсетях глумливый пост о погибших российских военнослужащих.

Об оскорбительных высказываниях Хельги Пироговой в отношении российских военных узнала широкая общественность. После этого председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям проверить слова депутата, в отношении Пироговой возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ.

За день до допроса Пирогова сбежала из Новосибирска в Грузию. Оттуда она планирует продолжить работу муниципальным депутатом, ее право на это начало отстаивать женское движение. Женщины требуют прекратить «преследование» Хельги.