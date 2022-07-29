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"Мать буквально парализована от горя": в Новосибирске похоронили зарезанную 17-летнюю школьницу

Фото "Мать буквально парализована от горя": в Новосибирске похоронили зарезанную 17-летнюю школьницу
Фото "Мать буквально парализована от горя": в Новосибирске похоронили зарезанную 17-летнюю школьницу

Фото "АиФ-Новосибирск", видео Сиб.фм

В Новосибирске 29 июля похоронили жестоко убитую 17-летнюю девушку — проститься со школьницей пришли десятки людей.

Прощание с убитой 17-летней школьницей прошло в Новосибирске 29 июля. На похоронах были только самые близкие — родные, соседи и друзья погибшей. Многие боялись приближаться к гробу, не желая верить в реальность происходящего.

Напомним, девушка скончалась от многочисленных — не менее 15-ти — ножевых ранений вечером 26 июля. По обвинению в зверской расправе над школьницей был задержан её бывший парень, уроженец Таджикистана Хушнуд Хамроев. В суде мужчина заявил, что поводом стала ревность. Он также добавил, что "очень любил" погибшую.

На прощании с убитой было много молодежи.

"Сверстницы, соседки по дому, одноклассницы. Все, конечно, в шоке", сообщил присутствовавший на похоронах корреспондент "АиФ-Новосибирск".

Одна из подруг убитой признала, что не сразу поверила, что бывший парень покойной, Хушнуд, которого девочки называют Романом, способен на такое.

«Я думала, он леща ей дал. Когда рассказали, что он ее сильно бил, все удивились. Ну ладно леща дать за то, что интимные фотки другому парню скинула, но это ненормально», – рассказали девушки об отношениях подруги с мигрантом из Таджикистана.

Мать убитой девочки очень тяжело переносит трагедию. Её постоянно сопровождают близкие, помогая и поддерживая.

«Мать буквально парализована от горя. У женщины распухло лицо от слёз. Также сильно плакали подруги», — добавил журналист.

Как ранее писал Сиб.фм, с 2021 года родители погибшей обращались в полицию из-за угроз подозреваемого в убийстве мужчины, однако полицейские не отреагировали на эти заявления. В МВД уточнили, что мать убитой девочки три раза подавала заявления в полицию. Женщина отмечала, что знакомый дочери угрожает ей убийством, кроме того, в одном из заявлений сообщалось о нанесении телесных повреждений несовершеннолетней. Трижды участковые отказывали ей в возбуждении уголовного дела.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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