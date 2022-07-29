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В Новосибирске началось прощание с убитой из ревности 17-летней девушкой

Фото В Новосибирске началось прощание с убитой из ревности 17-летней девушкой
Фото В Новосибирске началось прощание с убитой из ревности 17-летней девушкой

Фото из группы "АСТ-54" в "ВК", "АиФ - Новосибирск"

29 июля в Новосибирске хоронят 17-летнюю девушку, погибшую от многочисленных ножевых ранений.

Прощание с убитой в Новосибирске 17-летней девушкой проходит в похоронном доме ИМИ 29 июля. В ритуальном зале собрались родственники, ближайшие друзья погибшей. Они несут свежие цветы в гробу.

Фото В Новосибирске началось прощание с убитой из ревности 17-летней девушкой 2

Как ранее писал Сиб.фм, молодая сибирячка погибла от многочисленных ножевых ранений вечером 26 июля. В убийстве обвиняют её бывшего парня — уроженца Таджикистана Хушнуда Хамроева. Он был задержан на следующее утро после трагедии и признал свою вину.

В суде, где Хамроеву 28 июля избрали меру пресечения, он заявил, что «очень любил» убитую, а толкнула на преступление его измена девушки.

Присутствующий на месте журналист "АиФ — Новосибирск" сообщил, что на прощание, которое началось в 13 часов пришло около 40-50 человек, включая представителей региональных СМИ. При этом родственники погибшей ведут себя агрессивно, запрещая журналистам присутствовать в прощальном зале.

"Угрожают вызвать полицию", — сообщил корреспондент.

По его словам, священнослужитель проводит обряд отпевания.

Напомним, 28 июля обвиняемый в убийстве Хушнуд Хамроев признался в любви убитой девушке.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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