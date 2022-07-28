Прощание с убитой 17-летней девушкой пройдет 29 июля в Новосибирске

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Прощальная церемония с убитой мигрантом 17-летней девушкой пройдет в Новосибирске 29 июля.

Прощание с убитой в Новосибирске 17-летней девушкой состоится 29 июля в похоронном доме на ул. Арбузова. Об этом «Сиб.фм» сообщили знакомые семьи погибшей сибирячки.

Молодую девушку проводят в последний путь в пятницу, 29 июля. Прощальная церемония начнется примерно в 13 часов и пройдет на улице Арбузова, 2а. Там расположен похоронный дом. Жители Новосибирска смогут проститься и почтить память зверски убитой девушки.

Напомним, 17-летнюю девушку убил ее бывший парень поздним вечером 26 июля. На глазах у очевидцев уроженец Таджикистана нанес несовершеннолетней возлюбленной не меньше 15 ударов ножом, от которых она скончалась на месте. Следующим утром убийцу задержали, он признал свою вину.

По словам обвиняемого Хушнуда Хамроева, убитую он «очень любил», а толкнула на преступление его измена девушки. При этом мать девушки трижды обращалась в полицию, сообщая об угрозах убийством и применении физического насилия по отношению к дочери. Примечательно, что ранее мужчина уже был судим по ст. 115 и 119 УК РФ, из мест лишения свободы вышел два года назад. Однако уголовное дело на Хамроева так и не возбудили. Сейчас в отношении полицейских возбудили дело о халатности.

Ранее «Сиб.фм» писал, как арестовывали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки. В суде Хамроев заявил, что встречался с несовершеннолетней два года.