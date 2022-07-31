Аренда квартир в Новосибирске подорожала на 16% в 2022 году

Фото Максима Николаева / Сиб.фм

В Новосибирске в 2022 году стоимость аренды квартир за год выросла на 16% и достигла 20,5 тысяч рублей в месяц.

Аренда однокомнатных квартир в Новосибирске подорожала на 16% за год. Средняя цена "однушки" в городе составляет в среднем 20,5 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на данные агентства ЦИАН.

По данным аналитиков рынка недвижимости, в начале 2022 года отмечался небольшой спад стоимости аренды квартир. Услуга подешевела на 300 рублей. Однако в феврале-марте наметился рост. Снять квартиру в Новосибирске стало дороже на 900 рублей.

"Это связано с падением спроса и ростом объемов предложения. Однако в апреле, когда ситуация на рынке стабилизировалась, арендную плату в среднем подняли на 700 рублей", — объяснил руководитель аналитического отдела ЦИАН Алексей Попов.

Со слов эксперта по недвижимости Сергея Николаева, в Новосибирской области в 2022 году выросла и стоимость аренды загородных домов. По его оценке, прибавка составила около 3,6%. Николаев объяснил такой тренд близостью основной части коттеджных посёлков к столице, Новосибирску. Большинство из них находятся в радиусе 40 км от города.