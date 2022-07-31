Под Новосибирском образовалась огромная пробка на пути зрителей авиашоу

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Традиционный транспортный коллапс произошел по окончании авиашоу под Новосибирском. Зрители, которые покинули аэродром в Мочище, застряли в огромной пробке.

Многие зрители авиашоу в Мочище не скоро доберутся домой в Новосибирск. От аэродрома, на котором проходило мероприятие, выстроилась огромная пробка, длинной несколько километров. При этом само действо закончилось еще в 16:00 по новосибирскому времени. Стоит отметить, что многие посетители мероприятия приехали на личных авто. Утром они выстроились в 15-километровую колонну по направлению к аэродрому.

Стоит отметить, что подобная ситуация повторяется на протяжении уже нескольких лет. Тем не менее, организаторы мероприятия и муниципальные власти предпочитают не обращать на это внимания.

Напомним, что традиционное авиашоу состоялось сегодня в Мочище и оно собрало порядка 110 тысяч посетителей.