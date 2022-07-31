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Под Новосибирском образовалась огромная пробка на пути зрителей авиашоу

Фото Под Новосибирском образовалась огромная пробка на пути зрителей авиашоу
Фото Под Новосибирском образовалась огромная пробка на пути зрителей авиашоу

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Традиционный транспортный коллапс произошел по окончании авиашоу под Новосибирском. Зрители, которые покинули аэродром в Мочище, застряли в огромной пробке.

Многие зрители авиашоу в Мочище не скоро доберутся домой в Новосибирск. От аэродрома, на котором проходило мероприятие, выстроилась огромная пробка, длинной несколько километров. При этом само действо закончилось еще в 16:00 по новосибирскому времени. Стоит отметить, что многие посетители мероприятия приехали на личных авто. Утром они выстроились в 15-километровую колонну по направлению к аэродрому.

Стоит отметить, что подобная ситуация повторяется на протяжении уже нескольких лет. Тем не менее, организаторы мероприятия и муниципальные власти предпочитают не обращать на это внимания.

Напомним, что традиционное авиашоу состоялось сегодня в Мочище и оно собрало порядка 110 тысяч посетителей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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