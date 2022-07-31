Пробка длиной в 14 километров образовалась из-за авиашоу в Мочище

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, видео из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"
Пробка длиной в 14 километров растянулась по пути на аэродром Мочище под Новосибирском, где 31 июля проходит авиашоу "Будем жить!".
В воскресенье, 31 июля, водители Новосибирска встали в огромной пробке из-за авиашоу в Мочище. Из-за большого потока желающих посмотреть фигуры высшего пилотажа, автомобильный затор растянулся на 14 километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.
Со слов водителей, пробка начинается ещё в черте Новосибирска. Поэтому путь до аэродрома Мочище займет не менее двух часов.
В городском паблике "АСТ-54" в "ВК" уже появляются видео масштабной автомобильной пробки. На кадрах видно, что машины едут с максимально низкой скоростью.
Движение по Восточному шоссе — от Пашинского переезда до станции Мочище — перекрыто также из-за проходящего авиафестиваля.
Как ранее писал Сиб.фм, власти города предложили жителям добраться до аэродрома на электричках. 31 июля для удобства новосибирцев запущено 26 дополнительных электропоездов.
Напомним, с полной программой авиашоу можно ознакомиться в материале.
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