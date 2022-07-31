В Новосибирске День ВМФ-2022 отмечают на Михайловской набережной

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На Михайловской набережной Новосибирска 31 июля начались праздничные мероприятия в честь дня Дня Военно-Морского Флота.

В воскресенье, 31 июля, в Новосибирске начали отмечать День Военно-Морского Флота. Десятки людей в тельняшках и с флагами пришли на Михайловскую набережную, где в честь ВМФ-2022 организован праздничный концерт.

Праздник организовало Новосибирское морское собрание совместно с Сибирским государственным университетом водного транспорта при поддержке структурных подразделений мэрии города Новосибирска. Гостей ждёт торжественный митинг, концерт и неизменная полевая кухня.

Многие новосибирцы приехали на набережную целыми семьями.

В этом году празднование пройдет в год 350-летия Петра Первого – основателя Военно-Морского Флота России.

Напомним, 31 июля в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге состоится главный военно-морской парад. Сайт Сиб.фм покажет онлайн-трансляцию меропритяия.

Поздравить друзей и близких с Днём ВМФ можно с помощью ярких открыток со стихами и добрыми пожеланиями.