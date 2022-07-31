Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске День ВМФ-2022 отмечают на Михайловской набережной

Фото В Новосибирске День ВМФ-2022 отмечают на Михайловской набережной
Фото В Новосибирске День ВМФ-2022 отмечают на Михайловской набережной

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На Михайловской набережной Новосибирска 31 июля начались праздничные мероприятия в честь дня Дня Военно-Морского Флота.

В воскресенье, 31 июля, в Новосибирске начали отмечать День Военно-Морского Флота. Десятки людей в тельняшках и с флагами пришли на Михайловскую набережную, где в честь ВМФ-2022 организован праздничный концерт.

Фото В Новосибирске День ВМФ-2022 отмечают на Михайловской набережной 2

Фото В Новосибирске День ВМФ-2022 отмечают на Михайловской набережной 3

Фото В Новосибирске День ВМФ-2022 отмечают на Михайловской набережной 4

Праздник организовало Новосибирское морское собрание совместно с Сибирским государственным университетом водного транспорта при поддержке структурных подразделений мэрии города Новосибирска. Гостей ждёт торжественный митинг, концерт и неизменная полевая кухня.

Фото В Новосибирске День ВМФ-2022 отмечают на Михайловской набережной 5

Многие новосибирцы приехали на набережную целыми семьями.

Фото В Новосибирске День ВМФ-2022 отмечают на Михайловской набережной 6

Фото В Новосибирске День ВМФ-2022 отмечают на Михайловской набережной 7

В этом году празднование пройдет в год 350-летия Петра Первого – основателя Военно-Морского Флота России.

Фото В Новосибирске День ВМФ-2022 отмечают на Михайловской набережной 8

Фото В Новосибирске День ВМФ-2022 отмечают на Михайловской набережной 9

Фото В Новосибирске День ВМФ-2022 отмечают на Михайловской набережной 10

Напомним, 31 июля в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге состоится главный военно-морской парад. Сайт Сиб.фм покажет онлайн-трансляцию меропритяия.

Поздравить друзей и близких с Днём ВМФ можно с помощью ярких открыток со стихами и добрыми пожеланиями.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13832
Выплаты школьникам в 2022: как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября
11844
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
9539
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
9165
День ВМФ-2022: новые красивые открытки и поздравления в стихах и прозе
9109
«Влюблён»: что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
8979
Полная программа авиашоу в Мочище 31 июля 2022: список участников, как добраться
8909
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске