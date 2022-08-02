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общество

В Новосибирске две пенсионерки сбежали из соцучреждения в день ВДВ

Фото В Новосибирске две пенсионерки сбежали из соцучреждения в день ВДВ
Фото В Новосибирске две пенсионерки сбежали из соцучреждения в день ВДВ

Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» во «Вконтакте», nsk.aif.ru

Двух пенсионерок объявили пропавшими в Дзержинском районе Новосибирска.

Во вторник, 2 августа, в Новосибирске из соц. учреждения по уходу за людьми сбежали 2 пенсионерки — Наталья Герасименко (86 лет) и Чемисова Раиса (82 года). Об этом сообщает группа поискового отряда «ЛизаАлерт» во «Вконтакте».

Женщины находились в соц. учреждении в Дзержинском районе. Неизвестно, ушли они вместе или поодиночке, но обе пенсионерки дезориентированы и могут не понимать, где находятся, а также какой сейчас год. Никто из персонала не может объяснить, как это случилось.

Важно найти пожилых женщин до того, как они смогут оказаться далеко от своего изначального местонахождения. Зачастую жители города хотят помочь старушкам и покупают билеты в самые отдаленные места города, области и даже других федеральных объектов, сообщила Алеся Яблонских для nsk.aif.ru.

Фото В Новосибирске две пенсионерки сбежали из соцучреждения в день ВДВ 2

Напомним, ранее в Новосибирской области пропала многодетная мать и ретривер-чемпион стоимостью 300 тысяч рублей.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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